Roma per i furti auto a noleggio ruoli stabiliti | così operavano tre bande criminali

Roma, 25 giugno 2025 – Tre bande criminali specializzate in furti di auto a noleggio, operanti con ruoli prestabiliti e un modus operandi impeccabile, hanno messo a segno numerosi colpi nella Capitale. La Polizia di Stato, attraverso un'accurata attività di contrasto, ha smantellato questa rete criminale, arrestando i protagonisti in tre distinte operazioni. Un risultato che dimostra come il lavoro di squadra possa fare la differenza nel garantire sicurezza e giustizia alla città.

Roma, 25 giugno 2025- Facevano parte di tre gruppi criminali distinti, ma accomunati dallo stesso modus operandi: v eicoli a noleggio, comunicazione tramite auricolari, ruoli prestabiliti e furti eseguiti con precisione e rapidità. Nell’ambito di una mirata attività di contrasto ai reati predatori messa in campo dalla squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Romanina, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in tre distinte occasioni, dieci cittadini sudamericani ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Il primo intervento è scaturito da un’attività di controllo del territorio nel quartiere Romanina, quando gli agenti in servizio hanno notato transitare un’autovettura con targa francese, già segnalata come veicolo utilizzato per la commissione di diversi furti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

