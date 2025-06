Roma Pellegrini cerca il riscatto | Gasperini al lavoro

Roma pellegrini cerca il riscatto, Gasperini al lavoro. La prossima stagione si preannuncia cruciale per i giallorossi, pronti a tornare in Champions League dopo quattro anni di attese e sfide. La dirigenza ha puntato sull’esperienza di Gian Piero Gasperini, maestro del gioco offensivo e della valorizzazione dei talenti. Il tecnico di Grugliasco sta stringendo i tempi, aspettando acquisti di spessore che possano fare la differenza e portare la Roma verso nuovi traguardi.

La prossima annata sarà estremamente delicata per la Roma, chiamata a compiere il definitivo salto di qualità . I giallorossi desidererebbero qualificarsi in quella Champions League che manca dal lontano 2019. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza si è affidata all’esperienza e la conoscenza di Gian Piero Gasperini, vero artefice del capolavoro Atalanta sin dal 2016. Il coach di Grugliasco starebbe attendendo acquisti di spessore dal calciomercato ma, al tempo stesso, dovrebbe valorizzare gli elementi già a sua disposizione. Uno di questi è reduce da una stagione difficile, vissuta per la maggior parte del tempo in infermeria dati i diversi problemi fisici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pellegrini cerca il riscatto: Gasperini al lavoro

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - pellegrini - cerca

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Intervista con @Sabatini sui temi caldi del momento in casa #Roma: #Massara, #Ranieri, #Gasperini fino alla posizione di #Dybala, #Pellegrini e #Dovbyk Leggi qui tutte le dichiarazioni Vai su X

Le aspettative di #Gasperini su #Dybala, #Soulè e #Pellegrini #fantacalcio #roma #seriea https://youtube.com/shorts/OcH92uDj16I?si=iY3i_niOep1rS853 Vai su Facebook

Corriere dello Sport - Lorenzo Pellegrini cambia ruolo alla Roma: Gasperini non lo vede trequartista; Roma, Pellegrini e Dybala in missione da Gasperini; Gasperini e la nuova vita di Pellegrini: il capitano della Roma cambia ruolo.

Parte l’era della Roma di Gasperini: su chi punterà? - Con l’arrivo dell’allenatore Gian Piero Gasperini, il ritorno di Frederic Massara nelle vesti di direttore sportivo e con ... Come scrive terzobinario.it

Gasperini punta a rilanciare pellegrini e dybala senza cessioni in roma tra infortuni e nuovi ruoli in campo - La Roma di Gian Piero Gasperini punta al recupero di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, entrambi infortunati e con contratti fino al 2026, per rilanciare il progetto sportivo targato Friedkin. Si legge su gaeta.it