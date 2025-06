Roma paziente psichiatrico danneggia il pronto soccorso e mostra i genitali in strada

Una notte di caos a Roma: un paziente psichiatrico, in preda a un episodio di violenza, ha aggredito il pronto soccorso e si è mostrato in modo indegno in strada. L’intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze peggiori, ma l’incidente solleva importanti questioni sulla gestione della salute mentale e la sicurezza nei luoghi pubblici. È fondamentale riflettere su come garantire tutela e attenzione a chi soffre di disturbi psichici, senza compromettere la sicurezza di tutti.

Roma, 26 giugno 2025 – Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni sono intervenuti, a seguito di richiesta della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Roma, presso l’ospedale San Giovanni Addolorata, in ausilio ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per un cittadino spagnolo di 47 anni, senza fissa dimora in Italia, paziente psichiatrico che aveva dato in escandescenze. Il personale sanitario ha riferito che l’uomo, già in isolamento poiché affetto da patologie infettive di natura parassitaria, poco prima aveva danneggiato con un calcio una vetrata della stanza dove si trovava ed è stato sedato e messo in sicurezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

