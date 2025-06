Roma paziente dell' ospedale si spoglia nudo e danneggia il pronto soccorso

Una notte movimentata all’Ospedale San Giovanni di Roma: un cittadino spagnolo, in un gesto di evidente alterazione, si è spogliato e ha causato danni nella struttura. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, garantendo la sicurezza di pazienti e operatori. La vicenda sottolinea l’importanza di una pronta assistenza e di misure efficaci per gestire situazioni di emergenza in ambienti sanitari.

Si è spogliato nudo in ospedale, ha mostrato i genitali e ha danneggiato il pronto soccorso. Nottata di passione all'ospedale San Giovanni di Roma dove i carabinieri della stazione di San Giovanni sono intervenuti in ausilio ai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma per un cittadino spagnolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

