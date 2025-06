Roma Paredes ai saluti | il Boca Juniors preme

Roma in fermento: le prossime mosse di mercato promettono scintille. La nostalgia per Paredes si scontra con la pressione del Boca Juniors, mentre la squadra di Gasperini si prepara a rinforzare il proprio organico per affrontare con determinazione la nuova stagione. Tra sogni europei e obiettivi di crescita, la Roma si appresta a scrivere un capitolo cruciale: ogni scelta potrebbe determinare il futuro dei giallorossi. La corsa è appena cominciata.

Il calciomercato sta per cominciare, con la Roma che cercherà di operare di fino sotto ogni punto di vista. Già , perché i giallorossi desiderano costruire una rosa in grado di competere sia in Italia che in Europa, con l’obiettivo che rimarrebbe quello di qualificarsi in Champions League. Il tecnico Gian Piero Gasperini starebbe tracciando la strada da seguire, tra acquisti di spessore e addii inevitabili. Il direttore sportivo Frederic Massara si sarebbe già messo al lavoro, per cedere quegli elementi che non rientrerebbero nel progetto del presente e del futuro. Oltre alla spinosa situazione di Evan N’Dicka, i capitolini sarebbero alle prese con una partenza importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it