Roma l' artista Jago porta la scultura Look Down alla Camera

Roma si arricchisce di un nuovo stimolo culturale grazie all'artista Jago, che presenta la sua scultura "Look Down" alla Camera dei deputati. Un gesto che sottolinea come l’arte negli spazi istituzionali rappresenti un atto di apertura, dialogo e riflessione sulla società odierna. La cultura diventa così ponte tra istituzioni e cittadini, invitando tutti a interrogarsi sui valori fondamentali del nostro tempo. Un’occasione unica per rafforzare il legame tra arte e democrazia.

"Accogliere un'opera d'arte negli spazi istituzionali è una scelta che afferma l'apertura della democrazia alla dimensione culturale, alla creativitĂ , al pensiero critico e alla libertĂ espressiva. L'arte, nelle sue forme piĂš diverse, non solo riflette la societĂ , ma la interpella, la stimola, la accompagna nei suoi passaggi storici piĂš complessi". CosĂŹ il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, oggi alla cerimonia d'inaugurazione dell'opera scultorea "Look Down" dell'artista Jago, collocata stabilmente nel cortile d'onore di Montecitorio. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it Š Tg24.sky.it - Roma, l'artista Jago porta la scultura Look Down alla Camera

In questa notizia si parla di: artista - jago - look - down

Anagni, la chiesa sconsacrata della Madonna del Popolo nuova 'casa' dall'artista Jago - Anagni, città ricca di storia e spiritualità , si trasforma grazie all’arte di Jago. La chiesa sconsacrata della Madonna del Popolo diventa un nuovo scrigno di creatività , dove la memoria si intreccia alla bellezza.

La scultura "Look Down" di Jago alla Camera, inaugurazione giovedĂŹ 26 giugno con l'artista https://www.lopinionista.it/la-scultura-look-down-di-jago-alla-camera-inaugurazione-giovedi-26-giugno-con-lartista-210009.html?_unique_id=685ae0ee8a988 Vai su Facebook

Roma, l'artista Jago porta la scultura Look Down a Montecitorio; “Look Down” di Jago arriva alla Camera: un bambino di marmo a ricordare il dovere della politica; Perché Jago piace così tanto al pubblico (e non piace a noi)?.

Roma, l'artista Jago porta la scultura Look Down alla Camera - Nel cortile di Montecitorio è stata inaugurata Look Down, l’opera scultorea dell’artista Jago, che riflette sui temi della fragilità e dell’infanzia dimenticata. Scrive tg24.sky.it

SCULTURA, ‘’LOOK DOWN’’ - La Camera dei deputati inaugura l’installazione nel Cortile d’onore di Palazzo Montecitorio dell’opera ‘Look Down’ dell’artista Jago. Riporta 9colonne.it