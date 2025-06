Roma la rivoluzione parte da Koné | Gasperini ha scelto il suo leader

Roma, la rivoluzione parte da Kon233: Gasperini ha scelto il suo leader. In un'estate di cambiamenti e ambizioni, c'è una certezza a Trigoria: Manu Koné non si tocca. Il 24enne francese, arrivato all'ultimo minuto del calciomercato estivo, si è affermato come il cuore pulsante della rinascita giallorossa. Dal primo giorno dopo l’annuncio ufficiale del suo ingaggio, tutto ruota intorno a lui, simbolo di una nuova era che sta prendendo forma.

In un'estate in cui tutto può cambiare, c'è una sola certezza a Trigoria: Manu Koné non si tocca. Il 24enne francese, arrivato nelle ultime ore dello scorso calciomercato estivo, è diventato rapidamente uno degli asset più preziosi della Roma e, oggi, è considerato il pilastro tecnico e tattico su cui Gian Piero Gasperini vuole costruire la sua nuova squadra. Il centro della Roma di Gasperini. Dal primo giorno dopo l'annuncio ufficiale del tecnico piemontese, al centro sportivo Fulvio Bernardini il nome di Koné è rimbalzato di bocca in bocca. Perché se c'è un giocatore che incarna alla perfezione i dettami del calcio "gasperiniano" è proprio lui: forza nelle gambe, pulizia nei passaggi, coraggio nel prendere rischi, e soprattutto capacità di coprire ampie porzioni di campo ad alta intensità.

