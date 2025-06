Roma Kumbulla tra rilancio e addio | il difensore vuole convincere Gasperini

Marash Kumbulla si prepara a rientrare in casa Roma, forte di un'esperienza positiva all’Espanyol e desideroso di dimostrare il proprio valore. Con 35 presenze e 3 reti, il difensore albanese classe 2000 punta a convincere Gasperini delle sue potenzialità durante il ritiro estivo. La sua volontà di restare e rilanciarsi resta al centro delle attenzioni: il suo futuro, tra rilancio e possibile addio, è ancora tutto da scrivere.

Marash Kumbulla si prepara a rimettere piede a Trigoria dopo l’esperienza in prestito all’Espanyol, conclusa con una salvezza tranquilla e un rendimento solido: 35 presenze stagionali e 3 reti che hanno rilanciato il profilo del difensore albanese, classe 2000. Il centrale classe 2000 rimane tra i nomi in uscita dalla Roma per fare cassa, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere. Kumbulla vuole convincere Gasperini in ritiro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’intenzione di Kumbulla è chiara: presentarsi al ritiro con Gian Piero Gasperini e provare a convincerlo a tenerlo in rosa per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it