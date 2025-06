Roma Kessié si è proposto | gli ostacoli da superare

Dopo due anni in Arabia Saudita, Frank Kessié sogna di tornare in Italia, desideroso di rinascere sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La Roma osserva con attenzione, pronta a sferrare l’attacco nel mercato di luglio, quando le regole UEFA permetteranno a Ricky Massara di agire con libertà. Il passo successivo è vicino: il cuore di Kessié chiama Trigoria, ma quali ostacoli dovrà superare per realizzare questo sogno?

Dopo due anni in Arabia Saudita, Frank Kessié sogna un ritorno in Italia e per farlo guarda verso chi più di ogni altro ne ha valorizzato il potenziale: Gian Piero Gasperini. La Roma è alla finestra, ma per passare dall'interesse ai fatti serve attendere il mese di luglio, quando – superati gli obblighi contabili con la UEFA – Ricky Massara potrà finalmente muoversi sul mercato in entrata. Kessié chiama Trigoria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano si è proposto direttamente al club giallorosso, forte del legame con Gasperini e del desiderio di tornare in un campionato competitivo.

