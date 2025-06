Roma idea di scambio N’Dicka-Koné con il Marsiglia | la situazione

Roma punta a un cambio strategico con il Marsiglia, cercando di coniugare competitività e sostenibilità economica. L’idea di scambio tra Evan N’Dicka e Ismael Koné rappresenta una mossa intelligente per rafforzare la rosa senza gravare sul bilancio. Questa operazione, ancora in fase di trattativa, potrebbe diventare un esempio di come il mercato possa offrire soluzioni vincenti per tutte le parti coinvolte. Rimaniamo attenti alle evoluzioni di questa interessante trattativa.

Uno scambio che guarda sia al campo che al bilancio. La Roma, alla ricerca del giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità economica, lavora su un’idea che potrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il club giallorosso starebbe trattando con il Marsiglia uno scambio tra Evan N’Dicka e Ismael Koné. N’Dicka, la plusvalenza perfetta. Arrivato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte nell’estate 2022, N’Dicka rappresenta una delle operazioni più virtuose sul piano finanziario. Dopo due stagioni in crescita e un ruolo importante con De Rossi, Juric e Ranieri, il difensore è finito nel mirino di diversi club, in particolare Newcastle e Manchester United, pronti a mettere sul piatto 40 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, idea di scambio N’Dicka-Koné con il Marsiglia: la situazione

In questa notizia si parla di: roma - idea - scambio - dicka

Roma, Ranieri: "Non possiamo sbagliare sul mercato. Rigore a Bergamo? Resto della mia idea" - Claudio Ranieri, alla vigilia del suo 500esimo incontro in Serie A, ha rilasciato dichiarazioni importanti in conferenza stampa.

? Roma su Lucumí: idea Baldanzi nella trattativa ? Jhon Lucumí ha chiesto la cessione al Bologna e la Roma lo ha messo nel mirino. Secondo Leggo, i giallorossi potrebbero inserire Baldanzi nell'affare per abbassare il costo del cartellino (clausola da 28 Vai su Facebook

Calciomercato Milan: pressing sul Bologna per Orsolini. Proposto uno scambio; Calciomercato: ultime notizie mercato ora per ora; La roma cerca una cessione entro fine giugno: evan n'dicka in uscita tra ipotesi marsiglia e scambi possibili.

Roma e Marsiglia trattano: possibile scambio tra N’Dicka e Ismaël Koné - Possibile scambio tra la Roma e l’Olympique Marsigli: N'Dicka e Ismaël Koné, centrocampista canadese classe 2002 ... Lo riporta msn.com

La roma cerca una cessione entro fine giugno: evan n’dicka in uscita tra ipotesi marsiglia e scambi possibili - La Roma deve realizzare una plusvalenza superiore a 20 milioni entro il 30 giugno per rispettare il Settlement Agreement con la UEFA, valutando la cessione di Evan N’Dicka al Marsiglia o uno scambio c ... Si legge su gaeta.it