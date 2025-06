Roma esclusa dalle coppe | non ci sono più dubbi nuovo terremoto

Roma esclusa dalle coppe: il calcio giallorosso si trova di fronte a un nuovo terremoto. La UEFA, nota per la sua fermezza sulle normative, sta preparando una possibile stangata, mettendo a rischio il futuro europeo dei capitolini. Un colpo duro che potrebbe cambiare radicalmente il panorama della squadra e delle sue ambizioni continentali. La stagione si fa sempre più complessa: quali saranno le prossime mosse?

La Uefa è sempre molto rigida sulle normative da rispettare, anche e soprattutto quando queste riguardano il Fair Play Finanziario. L'organismo del calcio europeo, negli ultimi anni, ha mostrato una rigidità piuttosto accentuata nei confronti di quei club che hanno spesso violato le regole, spendendo più di quanto potessero effettivamente. La Roma è decisamente tra questi club. Nel 2022 i giallorossi hanno firmato con Nyon il "settlement agreement", un patto che prevede come i giallorossi non debbano superare i 60 milioni di euro di deficit aggregato negli ultimi tre anni.

