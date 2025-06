Roma cessione Shomurodov | il Genoa aspetta la sua percentuale

Roma accelera sul mercato, cercando di rinforzare la squadra senza sforare i limiti del fair play finanziario. Tra le operazioni in sospeso, quella che tiene banco riguarda la cessione di Shomurodov al Genoa, che aspetta di ricevere la sua percentuale. Mentre il club lavora per rispettare le tempistiche, il focus resta sulla definizione delle uscite e sugli acquisti strategici per garantire a Gasperini una rosa competitiva. La strada verso il 1° luglio si fa sempre più chiara e intrigante.

La Roma procede spedita la sua marcia d’avvicinamento verso il 1 luglio, data ufficiale dell’inizio del calciomercato estivo, con due obiettivi ben precisi: regalare una squadra competitiva a Gasperini e rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario. Proprio per quest’ultimo motivo, al momento il mercato in entrata risulta per lo più statico, con la trattativa per Wesley attualmente messa in stand-by i n attesa di definire le uscite necessarie per rientrare nei criteri di plusvalenza richiesti entro il 30 giugno. Dopo aver ufficializzato il riscatto di Zalewski esercitato dall’Inter negli scorsi giorni, la società giallorossa sta lavorando senza sosta sulle prossime cessioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, cessione Shomurodov: il Genoa aspetta la sua percentuale

In questa notizia si parla di: roma - cessione - shomurodov - genoa

Roma, caos Fair Play Finanziario: serve una cessione immediata. Chi può lasciare subito - La Roma si trova nel pieno di un caos legato al Fair Play Finanziario, con una cessione immediata che diventa imprescindibile per evitare pesanti sanzioni entro il 30 giugno.

Roma, il Sunderland vuole Angelino. In difesa piace Vazquez; Roma: Massara è il nuovo ds, ecco l'ufficialità , Shomurodov la sua prima cessione?; Roma: Massara è il nuovo ds, ecco l'ufficialità , Shomurodov la sua prima cessione?.

Cremonese, Shomurodov ha detto sì: ora va convinta la Roma - Con l'arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini, l'attaccante uzbeko sembra essere finito fuori dal progetto e potrebbe lasciare il club gialloross ... Scrive informazione.it

Shomurodov-Cremonese, c’è l’accordo. Ora la Roma aspetta l’offerta - L’attaccante uzbeko ha avuto contatti positivi con la Creomonese, che lo considera un profilo ideale per affrontare il prossimo campionat ... Segnala informazione.it