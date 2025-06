Roma auto ribaltata in un terreno | morto un 25enne Ipotesi incidente per evitare cinghiali

Una notte tragica si è consumata nella Riserva naturale della Marcigliana, a Roma nord, dove un'auto ribaltata ha spezzato la vita di Sebastian Cosmin Adalscatei, 25 anni. L'incidente, avvolto nel mistero, sembra essere stato un tentativo di evitare dei cinghiali, ma ha lasciato dietro di sé dolore e domande senza risposta. La comunità si stringe intorno ai feriti e alle famiglie coinvolte, chiedendo giustizia e chiarezza.

Un'auto ribaltata all'interno della Riserva naturale della Marcigliana, a Roma nord. All'interno quattro uomini, di cui uno morto sul colpo, il 25enne Sebastian Cosmin Adalscatei. La tragedia la notte tra lunedì e martedì in via di Santa Colomba. Feriti i tre amici che si trovavano nella vettura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

