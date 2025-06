Roma Angelino verso l’addio | De Cuyper l’erede designato

Roma si prepara a un importante cambio di rotta: l’addio di Angelino apre nuovi scenari nelle strategie di mercato e gestione. Con il tempo che stringe, i dirigenti lavorano senza sosta per chiudere il bilancio entro il 30 giugno e rispettare le rigide regole UEFA. Ricky Massara, nuovo direttore sportivo, si trova al centro di una sfida cruciale: trovare soluzioni efficaci senza intaccare gli asset più importanti. La cessione di Angelino potrebbe essere il tassello decisivo in questa difficile operazione.

Il tempo stringe e in casa Roma si lavora giorno e notte per chiudere il bilancio entro il 30 giugno ed evitare sanzioni da parte della UEFA. Ricky Massara, appena insediatosi come nuovo direttore sportivo, è chiamato a una missione delicatissima: sistemare i conti senza toccare gli intoccabili. In questo senso, la cessione di Angelino rappresenta un passaggio chiave per sbloccare la situazione. Arabia Saudita e Premier League: i club interessati allo spagnolo. Dopo il trasferimento mancato all'Al-Hilal, è ora l'Al-Nassr a farsi avanti con decisione, come riportato dal Corriere dello Sport. Il club saudita, tra i più attivi sul mercato, ha manifestato concreto interesse per il terzino spagnolo, ritenuto fuori dal progetto tattico di Gian Piero Gasperini.

