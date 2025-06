Roma Abraham sul mercato, il Bologna ci pensa. Giugno è il mese delle decisioni cruciali, tra bilanci da sistemare e strategie di mercato da definire. Con il nuovo direttore sportivo Frederic Massara che punta a realizzare plusvalenze, il futuro di Tammy Abraham si fa incerto: la sua situazione potrebbe cambiare drasticamente. Ma quali sono le vere possibilità di un suo trasferimento e quali sono le implicazioni per entrambe le squadre? Restate con noi per scoprirlo.

Giugno, tempo di scelte e bilanci. È il mese in cui si gettano le basi per il mercato che verrà, ma anche quello in cui – per esigenze di bilancio – le società sono chiamate a muoversi in uscita. Alla Roma, il nuovo direttore sportivo Frederic Massara ha un obiettivo chiaro: chiudere alcune operazioni in grado di generare plusvalenze entro il 30 giugno. Nella lista dei partenti c’è anche Tammy Abraham, ma difficilmente la sua situazione si sbloccherà nei prossimi giorni. Abraham torna a Trigoria, ma rimane in uscita. Non riscattato dal Milan, dove ha vissuto una stagione tra alti e basso, Abraham farà ritorno nella Capitale, ma con ogni probabilità solo di passaggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it