Rogue One il miglior Star Wars moderno? Gareth Edwards | Non sono d' accordo ma ringrazio di cuore

Gareth Edwards, regista di Rogue One, ha condiviso con Business Insider il suo legame speciale con Star Wars e il crescente affetto dei fan per il suo film, vero punto di partenza della serie Andor. Pur mantenendo un profondo rispetto per la saga, Edwards non prevede un ritorno, anche se il suo contributo rimane indimenticabile. La sua visione ha lasciato un’impronta indelebile nell’universo stellare, dimostrando che anche le interpretazioni moderne possono entrare nel cuore dei fan.

Gareth Edwards, fresco regista di Jurassic World: La rinascita, ha discusso con Business Insider del suo rapporto con Star Wars e del crescente apprezzamento dei fan per il suo Rogue One, base peraltro della bellissima serie Andor. Devoto alla saga, la porterĂ sempre nel cuore, ma non prevede di tornarci.

