Rogue One Gareth Edwards | Il fatto che la gente non mi urli di averle rovinato l' infanzia è un sollievo

Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards ha conquistato i cuori dei fan e della critica, dimostrando che la modernità può rispettare e valorizzare l'eredità di un universo amato. L'ottimo riscontro, sia di pubblico che di stampa, testimonia la capacità del regista di rinnovare e sorprendere, lasciando un segno indelebile nella saga. E ora, con questa vittoria, il futuro del franchise sembra ancora più luminoso e promettente...

Il regista del film spin-off di Star Wars uscito nel 2016 è felice dell'ottimo riscontro ottenuto dal lungometraggio sia dalla stampa che dai fan. Ormai esperto di franchise storici vista anche l'ultima regia di Jurassic World - La rinascita, Gareth Edwards è molto apprezzato anche dai fan di Star Wars per aver diretto Rogue One: A Star Wars Story. Lo spin-off è considerato uno dei migliori capitoli recenti dello Star Wars Universe ed è tornato in auge anche grazie alla serie Andor che approfondisce la storia del personaggio presente anche nel film. Gareth Edwards è grato per l'affetto ricevuto grazie a Rogue One Star Wars è un franchise famoso in tutto il mondo e la possibilità di realizzare qualcosa apprezzato dai fan non è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rogue One, Gareth Edwards: "Il fatto che la gente non mi urli di averle rovinato l'infanzia è un sollievo"

