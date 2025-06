Roggia nel mirino | sversamenti bloccati | Vogliamo garanzie analizzate i campi

La roggia Colturana, un tempo vitale per l'agricoltura del Parco Sud Milano, è oggi sotto assedio a causa di sversamenti abusivi e contaminazioni. Legambiente Lombardia, Wwf Sud Milano e altre associazioni hanno acceso i riflettori su questa emergenza, chiedendo garanzie concrete e analisi approfondite dell’inquinamento. È giunto il momento di affrontare con decisione questa crisi ambientale e di garantire un futuro sostenibile per il nostro territorio.

Un canale contaminato da scarichi abusivi, qual è l’attuale entità dell’inquinamento? Con una nota inviata ai 24 consiglieri della Città Metropolitana di Milano, Legambiente Lombardia, l’associazione per il Parco agricolo Sud Milano e il Wwf Sud Milano riportano sotto i riflettori il caso della roggia Colturana. Si tratta di un canale irriguo che per anni è stato inquinato da scarichi non a norma, anche di natura industriale e artigianale, provenienti dalle ditte vicine. Ora la situazione è stata in gran parte sanata, col blocco degli sversamenti abusivi, ma gli ambientalisti invocano un ulteriore passaggio, a loro dire non più procrastinabile: serve una caratterizzazione dei terreni agricoli vicini al corso d’acqua, per capire se e in che misura possano essere stati raggiunti dalla contaminazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it