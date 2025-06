Rodri presenta Juve Manchester City | Sarà una gara competitiva I bianconeri stanno crescendo e hanno alzato il livello

Rodri svela le sue aspettative sulla sfida tra Juventus e Manchester City, un match che promette spettacolo e intensità. I bianconeri stanno crescendo e hanno alzato il livello, rendendo questa partita ancora più avvincente. Il centrocampista dei Citizens ha espresso rispetto e fiducia, sottolineando la competitività della sfida. Riusciranno i bianconeri a sorprendere l’élite mondiale? La risposta si scoprirà sul campo, ma una cosa è certa: sarà una battaglia da non perdere.

Rodri presenta Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni del centrocampista sulla sfida del Mondiale per Club. Il centrocampista del Manchester City Rodri ha parlato ai canali della FIFA in vista della sfida contro la Juve al Mondiale per Club. PAROLE – «Mi aspetto una gara competitiva. La Juve è una squadra molto fisica, che gioca molto sull'uno contro uno. Sappiamo, tuttavia, che se vogliamo arrivare primi nel girone dobbiamo batterli. Ho visto le ultime due gare della Juve, stanno crescendo ed hanno alzato il livello con diversi giovani giocatori forti. Sarà una bella battaglia».

