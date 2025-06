Rocchetta Grand Jeté il Solista del Royal Ballet Giacomo Rovero a TPI | Così ho realizzato il mio sogno

Il 15 luglio, le storiche Cantine dei Marchesi Incisa della Rocchetta a Rocchetta Tanaro ospiteranno la seconda edizione del Rocchetta Grand Jeté, un galà di danza che unisce l’eleganza del Royal Ballet di Londra con la ricchezza culturale e vitivinicola del Monferrato, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Nato da un atto di solidarietà durante la pandemia, questo evento promette emozioni uniche e unire arte, tradizione e passione in una cornice suggestiva, rendendo ancora più speciale questa magica serata.

Il prossimo 15 luglio, le storiche Cantine dei Marchesi Incisa della Rocchetta, a Rocchetta Tanaro, faranno nuovamente da cornice per la seconda edizione del Rocchetta Grand Jeté, un Galà di Danza che celebra l’incontro tra l’eccellenza del Royal Ballet di Londra e l’anima culturale e vitivinicola del Monferrato, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Nato da un gesto di solidarietà nel pieno della pandemia, quando le Cantine dei Marchesi Incisa lanciarono il progetto “ A Bottle for the Arts ” in collaborazione con la Royal Opera House, il Rocchetta Grand Jeté è oggi l’espressione concreta di un’amicizia con gli artisti costruita su valori condivisi: rispetto per le tradizioni, sostegno ai giovani talenti e volontà di rendere l’arte accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Tpi.it