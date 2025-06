Roccella | Famiglie responsabili per i danni dei figli bulli basta sottrarsi all’alleanza con la scuola Il governo punta sulla consapevolezza per fermare cyberbullismo

In un’epoca in cui il cyberbullismo minaccia il benessere dei giovani, il governo Meloni si distingue con una strategia concreta e responsabile. Roccella sottolinea l’importanza di coinvolgere le famiglie, ritenute fondamentali nel contrasto ai comportamenti dannosi dei figli. Basta fughe di responsabilità: solo alleanze solide tra famiglia e scuola possono fermare questa piaga. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, costruendo un futuro più sicuro e consapevole.

Non più solo proclami e decreti dimenticati nei cassetti. Il governo Meloni ha scelto una strada diversa: verificare l'efficacia di ogni provvedimento, seguirlo passo dopo passo, misurarne i risultati concreti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

