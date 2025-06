Rocca San Felice festeggiamenti in onore di Santa Felicita | il programma

Preparativi ultimati a Rocca San Felice per i festeggiamenti in onore di Santa Felicita e dei suoi sette figli martiri, dal 8 al 10 luglio. Un'occasione imperdibile per immergersi nella devozione e vivere momenti di gioia condivisa, tra tradizioni millenarie e allegria. Non perdete l'opportunità di partecipare a questa celebrazione unica, che unisce fede e divertimento in un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Rocca San Felice. Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Felicita e i suoi sette figli martiri che si svolgeranno dall'8 al 10 luglio. Questi giorni sono dedicati alla fede e al divertimento, con celebrazioni che seguono la tradizione. . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: rocca - felice - festeggiamenti - onore

Bonus Cultura, maxi truffa ai danni di 837 diciottenni: condannato giovane di Rocca San Felice - Un giovane di Rocca San Felice è stato condannato per aver orchestrato una maxi truffa ai danni di 837 diciottenni attraverso il Bonus Cultura “18App”.

STASERA A COSENZA || Solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria e della Gente di Mare italiana Compatrono della Città di Cosenza e dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Dal 29 maggio al 1° giugno 2025 Vai su Facebook

Rocca San Felice, solenne festivitĂ di Santa Felicita e Sette Figli Martiri; Notte delle Streghe, il ricordo dei bombardamenti, Gigi Finizio: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Festa Siciliana a San Felice, appuntamento alla Rocca Estense.

Solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, protettrice di Roccavivi, 2-6 Luglio - Con profonda devozione e immensa gioia, siamo lieti di presentare il programma delle celebrazioni civili e religiose in onore della Madonna delle Grazie, celeste protettric ... Come scrive terremarsicane.it