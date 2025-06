Robur | rivoluzione oltre ogni logica Anche Di Paola ha pronta la valigia

La Robur si prepara a scrivere un nuovo capitolo di rivoluzione, e questa volta l’addio di Gabriele Di Paola rappresenta una svolta inattesa. Il giovane terzino, simbolo di talento e passione, ha già deciso di mettere la valigia in mano, prontissimo a affrontare nuove sfide. Un addio che scuote le fondamenta della squadra, ma che apre anche scenari entusiasmanti per il futuro. La rivoluzione bianconera è appena iniziata, e tutto può succedere.

Sarebbe stato davvero difficile pronosticare una separazione della Robur da Gabriele Di Paola (nella foto). Il giovane bianconero (è un classe 2005, quindi quota anche nel prossimo campionato), terzino sinistro, è stato l’under che più si è messo in mostra nell’arco della passata stagione. Ha dimostrato qualità, corsa, ampi margini di crescita e un amore incondizionato per la maglia bianconera, quella della sua città, un valore aggiunto, senza togliere niente agli altri. Ha anche giocato con un dolore alla spalla, per colmare le falle di una rosa senza esterni mancini e a corto di quote. E invece la realtà può superare la fantasia: Di Paola non rientra nel nuovo progetto del Siena Fc e, nonostante un altro anno di contratto, sembra proprio che la sua avventura in bianconero sia giunta al capolinea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur: rivoluzione oltre ogni logica. Anche Di Paola ha pronta la valigia

