Rivalta TO donna trovata morta in casa marito 55enne annegato nel Lago Grande di Avigliana ipotesi omicidio-suicidio dopo una lite

Una tragedia scuote Rivalta: una donna viene trovata senza vita in casa, mentre il marito di 55 anni viene rinvenuto annegato nel lago Grande di Avigliana. Le prime ipotesi puntano a un possibile rapporto di omicidio-suicidio, alimentato da una lite tra i coniugi. I vicini hanno riferito di aver udito urla poco prima del dramma. La tragica scena lascia la comunità sgomenta, mentre le indagini proseguono per chiarire i motivi di questa dolorosa perdita.

La pista ritenuta più probabile è quella dell'omicidio-suicidio dopo una lite. I vicini di casa avrebbero sentito delle "urla" dalla casa della coppia Nel pomeriggio di oggi, 26 giugno, è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna all’interno della sua abitazione a Rivalta, in provincia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rivalta (TO), donna trovata morta in casa, marito 55enne annegato nel Lago Grande di Avigliana, ipotesi omicidio-suicidio dopo una lite

