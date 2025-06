Rivalta donna uccisa in casa il marito trovato annegato nel lago | soffriva di depressione

Tragedia a Rivalta di Torino: una donna di 54 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, mentre poche ore prima il marito era stato rinvenuto annegato nel Lago Grande di Avigliana. Un dramma che sconvolge la tranquilla comunità, soprattutto considerando che l'uomo soffriva di depressione. Le indagini dei carabinieri puntano a fare luce su un caso ancora avvolto nel mistero, unendo dolore e interrogativi sulla fragilità mentale e le oscure pieghe dello spirito umano.

Una donna di 54 anni è stata trovata oggi priva di vita nel suo appartamento di via XXV Aprile a Rivalta di Torino, in una palazzina elegante a pochi passi dal centro cittadino. Poche ore prima, il marito era stato rinvenuto annegato nel Lago Grande di Avigliana. Le indagini, condotte dai carabinieri di Orbassano con il supporto delle compagnie di Moncalieri e del comando provinciale, ipotizzano che possa essersi trattato di un caso di omicidio-suicidio. Il recupero del corpo dell’uomo nel lago e poi la scoperta della morte della donna. La vittima è Assunta “Susy” Carbone, conosciuta in città per la sua bancarella di pasta fresca al mercato. 🔗 Leggi su Open.online

