Rivalta donna trovata morta in casa | ipotesi femminicidio

Una tragedia scuote Rivalta: una donna di circa 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, con le prime ipotesi che indicherebbero un femminicidio seguito da un tragico suicidio del marito. La scena si complica ulteriormente con il ritrovamento dell’uomo, avvolto dal mistero nel Lago Grande di Avigliana. Un dramma che solleva domande sulla violenza di genere e sulla fragilità delle relazioni. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questo caso che ha sconvolto la comunità.

Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta giovedì mattina in un appartamento di via XXV Aprile 23, a Rivalta, nel Torinese. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l’ipotesi più accreditata è quella di un femminicidio seguito da suicidio. Il marito della donna, un uomo di 55 anni, è stato ritrovato senza vita poche ore dopo nel Lago Grande di Avigliana, a una decina di chilometri di distanza. Alcuni testimoni hanno riferito di averlo visto entrare in acqua e non riemergere. I soccorritori hanno confermato la possibilità di un gesto volontario. Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio potrebbe essere avvenuta al culmine di un litigio avvenuto nella mattinata tra i coniugi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rivalta, donna trovata morta in casa: ipotesi femminicidio

In questa notizia si parla di: donna - rivalta - trovata - morta

Cadavere di una donna scoperto in una casa a Rivalta: sul posto i carabinieri - Una drammatica scoperta scuote Rivalta: il cadavere di una donna è stato trovato in una tranquilla abitazione di via XXV Aprile 23.

News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di Sabato 7 giugno 2025 Con Miriam Figliuolo, Mattia Amaduzzi e Serena Arbizzi Parliamo di ? Incidente mortale a Veggia ? Postamat fatto esplodere a Rolo e 2 auto incendiate a Cadelbosco Sopr Vai su Facebook

Una donna trovata morta in casa a Rivalta. Non si esclude l'omicidio; Torino, donna trovata morta in casa a Rivalta: ipotesi femminicidio; Donna morta in casa a Rivalta: per i carabinieri è femminicidio. Il marito recuperato senza vita in un lago….

Torino, donna trovata morta in casa a Rivalta: ipotesi femminicidio - Il corpo del marito della vittima era stato recuperato stamani nel Lago Grande di Avigliana, a pochi chilometri di distanza dalla loro abitazione. Secondo tg24.sky.it

Giallo a Torino: donna trovata morta nella sua casa - Giallo a Rivalta di Torino, dove una donna è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. Come scrive ilgiornale.it