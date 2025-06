Riva | Riunire esperienze civiche per ambire a governo Paese – Video

Martina Riva, assessore di Milano, sottolinea l’importanza di unire le esperienze civiche come via per una leadership condivisa e autentica nel governo del Paese. È un appello a rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni, creando un fronte comune capace di affrontare le sfide del futuro. Solo attraverso questa sinergia si può costruire un’Italia più forte, inclusiva e innovativa.

(Adnkronos) – "Riunire le esperienze civiche per ambire al governo del Paese". Le parole di Martina Riva, assessore Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

