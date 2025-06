Ritrovato il Prototipo Perduto di Alien 3 per Commodore 64!

il mistero su questa scoperta si infittisce. La riemersione di questo prototipo rivitalizza il mondo del retrogaming, offrendo nuovi spunti e speranze di svelare i segreti di un progetto leggendario. Un passo importante che potrebbe riscrivere la storia di Alien 3 su Commodore 64 e appassionare ancora di più gli estimatori di un’epoca d’oro dei videogiochi. Ma cosa nasconde davvero questa rivelazione?

Il mondo del retrogaming è in fermento: Sailor of Triad, noto ricercatore del gruppo Triad, ha riportato alla luce una demo prototipo di Alien 3 per Commodore 64, finora considerata perduta. Si tratta di una versione di sviluppo creata probabilmente per Joe Bonar, produttore del gioco, per valutare l’avanzamento dei lavori. Ma c’è di più: potrebbe essere lo stesso build mostrato alle riviste dell’epoca per gli screenshot, anche se, inspiegabilmente, non fu mai pubblicato come demo su magazine come Commodore Force o Format. Da dove arriva questa reliquia digitale?. Il prototipo sembra essere emerso dal codice sorgente di Alien 3 condiviso da Michael Archer su GitHub anni fa, ma la vicenda è ancora avvolta nel mistero. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net