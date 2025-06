Ritorno di fiamma Morata al Como Il triangolo delle trattative

Alvaro Morata sembra pronto a riabbracciare l’Italia, con il Como che si prepara a mettere nero su bianco. Tra colloqui con Cesc Fábregas, contatti con l’entourage e una proposta ufficiale, i segnali di un ritorno più vicino che mai sono evidenti. Il centravanti ha già dato il suo via libera, alimentando l’entusiasmo dei tifosi lombardi. Segnali che potrebbero cambiare la dinamica del calcio italiano e aprire nuove prospettive per il club.

Dalla chiacchierata con l'ex compagno al Chelsea e in nazionale spagnola Cesc Fabregas, ai contatti tra il Como e l'entourage dell'attaccante, fino all'invio di una prima proposta ufficiale al calciatore: passi avanti per lo sbarco di Alvaro Morata sulle rive del Lario. Il centravanti ha già dato il suo benestare alla possibilità di un ritorno in Italia, a pochi mesi dalla sua partenza dal Milan, nel club allenato dal connazionale. Segnali recenti e positivi, di grande apertura. Tra gli ultimi scogli c'è la particolare situazione contrattuale: il 32enne è di proprietà dei rossoneri fino a giugno 2028 e al momento, soprattutto, in prestito al Galatasaray.

