ritorno a las sabinas anticipazioni puntate dal 30 giugno al 4 luglio della soap di rai uno

Ritorno a Las Sabinas continua a conquistare il cuore degli spettatori con le sue avvincenti storie nel daytime estivo di Rai Uno. Dal 30 giugno al 4 luglio, le puntate ci terranno col fiato sospeso tra passioni, segreti e colpi di scena. Ma quali sorprese ci riserveranno i prossimi episodi? Scopriamolo insieme e prepariamoci a vivere un'altra settimana di emozioni intense.

Ritorno a Las Sabinas continua a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano estivo di Rai Uno. La soap, che occupa lo slot orario precedentemente occupato da Il Paradiso delle Signore promette di tenerci con il fiato sospeso con le puntate in onda dal 30 giugno al 4 luglio sulla rete nazionale. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 4 luglio. La settimana si apre con trame cariche di tensione: dov’è finito Lucas? Gracia è in ansia per la scomparsa del figlio. La donna scopre che il ragazzino non è mai arrivato a Barcellona dalla nonna, ma risulta scomparso nel nulla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it