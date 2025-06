Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 27 giugno 2025 | Gracia è nel panico Lucas è stato rapito!

Prepariamoci a un episodio ricco di suspense e colpi di scena: nella puntata di "Ritorno a Las Sabinas" del 27 giugno 2025, Gracia affronta un dilemma difficile, inviando Lucas a Barcellona per proteggerlo, ma il destino ha in serbo qualcosa di inaspettato. La verità, il rapimento e le emozioni si intrecceranno in una trama avvincente che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Non perdete neanche un istante!

Vediamo insieme cosa succeder√† nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 27 giugno 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Gracia mander√† a Barcellona Lucas per proteggerlo dalla terribile verit√† che gli ha appena rivelato. Il ragazzo non arriver√† mai dalla nonna ma verr√† rapito. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 27 giugno 2025: Gracia √® nel panico, Lucas √® stato rapito!

In questa notizia si parla di: ritorno - sabinas - giugno - gracia

Ritorno a Las Sabinas rinviata al 19 maggio per eventi religiosi, Conclave e impegni Rai - Il debutto della nuova fiction "Ritorno a Las Sabinas" è stato rinviato al 19 maggio, a causa di eventi religiosi, del conclave e di impegni legati a Rai.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025: un difficile segreto per Gracia Le anticipazioni Vai su Facebook

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 26 giugno: Gracia rivela un segreto sconvolgente a Lucas e Lucía; Ritorno a Las Sabinas, le trame dal 23 al 27 giugno 2025; Ritorno a Las Sabinas, le anticipazioni dal 16 al 20 giugno 2025.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 26 giugno 2025: Gracia sconvolge Lucas con una verità dura da digerire - Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 26 giugno 2025 su Rai1 vedremo Gracia confessare a Lucas il suo terribile segreto. Secondo msn.com

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 25 giugno 2025: Un arrivo dal passato sconvolge Paloma e scatena Gracia! - Le trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Paloma riabbraccerà una persona molto impor ... Da msn.com