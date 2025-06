Ritirato così dai supermercati Italia guai grossi per il gelato più famoso

Un nuovo richiamo alimentare scuote i supermercati italiani, coinvolgendo marchi come Coop, Decò, Esselunga e Bennet. Il motivo? Un’importante omissione sull’etichetta di un gelato molto amato: l’assenza della lista degli ingredienti in italiano. Sebbene non comprometta la sicurezza del prodotto, questo episodio evidenzia l’importanza di una corretta informazione. La trasparenza resta al centro della fiducia dei consumatori, e i supermercati sono chiamati a garantire standard elevati in ogni dettaglio.

Un nuovo richiamo alimentare coinvolge alcuni dei principali supermercati italiani, tra cui Coop, Decò, Esselunga e Bennet. L'avviso, che riguarda un prodotto dolciario molto diffuso, è stato pubblicato sia nei punti vendita fisici che sui portali online dedicati ai richiami alimentari. Motivo del richiamo. Il richiamo è stato emesso per un problema di etichettatura: manca la lista degli ingredienti in italiano. Sebbene non comprometta la qualità o la sicurezza del prodotto, costituisce una violazione delle normative e può rappresentare un rischio per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari.

