Rita Dalla Chiesa furiosa con Stefano De Martino e Affari Tuoi | ecco il motivo

Rita Dalla Chiesa, volto simbolo della TV italiana e ora parlamentare di Forza Italia, si scaglia contro la Rai per una decisione editoriale che ha sollevato scalpore. La sua indignazione riguarda il trattamento riservato a Gennarino, il adorato cane mascotte di Affari Tuoi, e apre un dibattito acceso sulla sensibilità e i valori trasmessi dal programma. Un episodio che scuote il mondo dello spettacolo e invita a riflettere sui limiti del intrattenimento.

Una delle figure più amate della televisione italiana, oggi anche impegnata in politica, ha deciso di rompere il silenzio. Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice di programmi storici e oggi deputata di Forza Italia, si è detta profondamente contrariata per una scelta editoriale della Rai che riguarda il celebre gioco dei pacchi, Affari Tuoi, oggi condotto da Stefano De Martino. Al centro della polemica c’è Gennarino, il cane mascotte del programma, la cui presenza fissa non è affatto piaciuta alla parlamentare, soprattutto in quanto responsabile del Dipartimento benessere animale del suo partito. Le sue parole sono dure e puntano il dito non solo contro la trasmissione, ma anche contro il servizio pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it