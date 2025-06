Rita Dalla Chiesa contro Gennarino in tv | E’ un essere senziente usato per logiche economiche

Rita Dalla Chiesa non le manda certo a dire. Nell’arena televisiva, denuncia con fermezza come Gennarino venga sfruttato come un semplice strumento economico, svalutando la sua umanità. Una presa di posizione che scuote le coscienze e invita a riflettere sul ruolo dei media e sull’etica dietro le quinte dello spettacolo. La questione si fa più complessa e urgente: fino a che punto siamo disposti a tollerare questa spettacolarizzazione? Continua a leggere su Perizona.it.

Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice oggi deputata di Forza Italia, si è espressa sulla presenza di Gennarino in tv. Il . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Rita Dalla Chiesa contro Gennarino in tv: “E’ un essere senziente, usato per logiche economiche”

