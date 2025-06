Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi e la Rai per il cane Gennarino

Rita Dalla Chiesa si scaglia contro Affari Tuoi e la Rai per l’uso del cane Gennarino, il simpatico protagonista a quattro zampe che ha conquistato il pubblico. La conduttrice critica apertamente questa scelta, definendola una modalità discutibile di intrattenimento. La sua voce si aggiunge al dibattito sulla sensibilità e il rispetto degli animali in televisione, sollevando domande importanti su come i programmi devono trattare i loro “assistenti” pelosi.

Il cane Gennarino è diventato uno dei protagonisti di Affari Tuoi: le sue apparizioni, seppur brevi e fugaci, sono tra le più attese dagli spettatori del programma, che vedono nella star a quattro zampe un simpatico “aiutante” di Stefano De Martino. Eppure c’è chi non è d’accordo: Rita Dalla Chiesa ha infatti tuonato contro il programma di Rai1, e ha espresso il suo dissenso sulla presenza del cagnolino in onda tutti i giorni: “È una modalità superata e contraria al benessere animale”. Rita Dalla Chiesa si scaglia contro la Rai per il cane Gennarino. Gennarino, il cane mascotte che affianca Stefano De Martino in Affari Tuoi, è diventato una vera e propria star del programma: il vero nome del jack russel è Seven e ha partecipato a spot e fiction. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi e la Rai per il cane Gennarino

In questa notizia si parla di: rita - chiesa - cane - gennarino

Santa Rita: al via la novena nella chiesa del centro storico, petali di rosa benedetti per i fedeli - Inizia oggi la novena dedicata a Santa Rita presso la chiesetta del centro storico di Salerno. Fino al 22 maggio, i fedeli potranno partecipare alle celebrazioni quotidiane alle 10.

Gennarino, il cane che da qualche giorno affianca Stefano De Martino in Affari Tuoi, sta diventando una star. Le sue apparizioni tra i pacchi stanno diventando popolari anche sui social. Ma in realtà una star lo è già da tempo perché lui, vero nome Seven, ha g Vai su Facebook

Rita Dalla Chiesa contro la Rai per il cane Gennarino in Affari Tuoi: «Messaggio diseducativo, ci ripensino»; “No al cane Gennarino di Affari Tuoi”, Rita Dalla Chiesa contro la Rai; “Sbagliato usare il cane Gennarino”, Rita Dalla Chiesa contro la Rai e “Affari Tuoi”.

“Sbagliato usare il cane Gennarino”, Rita Dalla Chiesa contro la Rai e “Affari Tuoi” - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Da repubblica.it

Tutto su: cane gennarino - Gennarino, il cane di Affari Tuoi, finisce al centro di una bufera. Scrive affaritaliani.it