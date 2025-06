Risultati Mondiale per Club LIVE | Koopmeiners pareggia subito Juve Manchester City bianconeri al primo posto

Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese a ogni match. Koomeniers apre le danze con un pareggio immediato, mentre la Juventus si mantiene al vertice del girone G, pronta a scrivere il suo cammino verso la gloria. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati di questa affascinante competizione e scopri come i bianconeri si stanno preparando a conquistare il mondo. La storia è appena iniziata!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Koopmeiners pareggia subito Juve Manchester City, bianconeri al primo posto

In questa notizia si parla di: mondiale - club - juve - bianconeri

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Le possibili avversarie della Juventus agli ottavi del Mondiale per Club I bianconeri possono anche permettersi di perdere domani contro il Manchester City: la qualificazione è già stata ottenuta. Ma chi sarà la prossima avversaria? ? La vincente del gr Vai su Facebook

Translate postL'Atalanta guarda in casa Juve! Filip Kostic, ai margini dei bianconeri, potrebbe sbarcare a Bergamo dopo il Mondiale per Club. Il pensiero c’è. #Atalanta #Kostic #Juventus #Calciomercato #juventusnews24 #Mercato Vai su X

Diretta Juventus-Manchester City: segui la partita del Mondiale per Club; Juve-Manchester City, diretta Mondiale per Club: risultato in tempo reale, in palio il primo posto; Juventus-Manchester City: probabili formazioni, torna Locatelli.

Juventus-Manchester City in diretta al Mondiale per Club: bianconeri per il primo posto in classifica, Vlahovic sfida Haaland - Manchester City, la sfida mette in palio il primo posto del girone G al Mondiale per Club: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni ... Segnala fanpage.it

DIRETTA Mondiale per Club, Juventus-Manchester City: segui la cronaca LIVE - La Juventus di Tudor affronta il Manchester City di Guardiola nel Mondiale per Club. Si legge su calciomercato.it