Risultati Mondiale per Club LIVE | il Manchester City passa in vantaggio contro la Juve ed è momentaneamente primo

Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese ad ogni minuto. Il Manchester City si prende il vantaggio contro la Juventus, posizionandosi temporaneamente al primo posto del girone G. La competizione in America promette spettacolo, e i tifosi sono pronti a vivere ogni aggiornamento in tempo reale. Restate con noi per scoprire come si evolverà questa sfida epica e quale sarà il cammino delle squadre coinvolte.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: il Manchester City passa in vantaggio contro la Juve ed è momentaneamente primo

