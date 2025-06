Risultati Mondiale per Club 2025 | River eliminato passa il Monterrey L' Inter sfiderà il Fluminense

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese. L'Inter si qualifica con autorità agli ottavi, mentre il River Plate viene eliminato all'ultimo istante, superato dal Monterrey. Adesso, i nerazzurri si preparano a sfidare il Fluminense in un duello che promette scintille. La competizione si fa sempre più avvincente, creando aspettative che ci terranno incollati allo schermo fino alla fine.

Milano, 26 giugno 2025 - L' Inter vola agli ottavi di finale da prima del gruppo E: adesso per i nerazzurri c'è all'orizzonte il duello con il Fluminense, seconda forza del girone F. La sconfitta con i nerazzurri costa l'eliminazione dal Mondiale per Club al River Plate, dato che gli argentini vengono sorpassati al fotofinish dal Monterrey, che sfiderà nella fase a eliminazione diretta il Borussia Dortmund. I verdetti del gruppo E. Tutto facile per il Monterrey, che liquida la pratica Urawa Red Diamonds imponendosi 4-0 e ottiene il pass per gli ottavi. Al termine del primo tempo, la compagine messicana ha già tre gol di margine sugli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Risultati Mondiale per Club 2025: River eliminato, passa il Monterrey. L'Inter sfiderà il Fluminense

