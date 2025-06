Risse e aggressioni continue in centro | sospesa la licenza per un locale

Risse e aggressioni ormai all’ordine del giorno nel cuore di Mesagne, spingono le autorità a intervenire con decisione. Il questore Aurelio Montaruli ha sospeso la licenza di un locale per 15 giorni, in risposta alle continue scene di violenza tra dicembre 2023 e maggio 2024. Un provvedimento che mira a tutela della sicurezza pubblica, ma solleva anche interrogativi sulla gestione della tranquillità urbana.

MESAGNE - Chiude temporaneamente per 15 giorni un locale di Mesagne. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Brindisi Aurelio Montaruli, in seguito a ripetuti episodi di violenza e disordini che si sono verificati tra dicembre 2023 e maggio 2024. La disposizione, che riguarda. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

