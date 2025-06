Rissa tra giovani Denunciata diciassettenne

Due serate di tensione scuotono la tranquillità dei comuni di Caravaggio e Bonate Sopra, tra risse, aggressioni e tensioni palpabili. Eventi che evidenziano un problema crescente tra i giovani, richiedendo attenzione e interventi concreti per garantire sicurezza e serenità alle nostre comunità. È fondamentale affrontare questa escalation prima che diventi un fenomeno incontrollabile, perché il benessere dei nostri ragazzi dipende anche dalla capacità di rispondere prontamente.

Domenica sera una maxi rissa vicino all’oratorio di Caravaggio che aveva coinvolto un gruppo di ragazzi nordafricani di età compresa fra i 14 e i 16 anni. Anche il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini era stato aggredito dal papà di una ragazzina. Lunedì sera nel centro di Bonate Sopra, altra rissa tra ragazzi. L’episodio alle 22.30. Una lite scaturita per futili motivi finita nel sangue con un ventenne in ospedale e una diciassettenne denunciata per lesioni aggravate. Secondo una prima ricostruzione, il ventenne sarebbe stato provocato dalla giovane e, in men che non si dica, alla presenza dei rispettivi gruppi di amici e coetanei, dalle parole si è passati ai fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rissa tra giovani. Denunciata diciassettenne

