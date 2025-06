Rissa nella piazza i militari dell' Arma setacciano l' area | identificate 40 persone

Una rissa scuote la piazza di Pontelagoscuro, e i militari dell'arma intervengono tempestivamente per garantire la sicurezza. Setacciando l’area, i carabinieri hanno identificato 40 persone, rafforzando il controllo nelle strade della frazione ferrarese. Questa operazione straordinaria testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico e prevenire futuri episodi di violenza. La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta, e la lotta contro l’illegalità continua senza sosta.

I carabinieri della Stazione di Pontelagoscuro, con l'ausilio delle Stazioni di Ferrara e di San Bartolomeo in Bosco, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro della frazione ferrarese. Un'operazione legata a un recente episodio di rissa che si è consumato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

