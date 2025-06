Rissa finisce a coltellate e poi il ferito distrugge bar

l'attenzione dei passanti, trasformando una normale notte in un episodio di violenza e tensione estrema. La scena, accaduta ad Aversa, ha coinvolto due stranieri che hanno scatenato un conflitto degenerato in un drammatico scontro con coltellate, culminato nella distruzione di un bar. La loro furia, alimentata dal ritardo dell’ambulanza, ha acceso i riflettori su una notte di ordinaria follia che lascia la comunità sgomenta e alla ricerca di risposte.

Una rissa finita nel sangue e poi la rabbia di uno dei due per il ritardo dell'ambulanza nei confronti del bar in cui stava attendendo l'arrivo dei soccorsi. E' la notte di ordinaria follia vissuta ad Aversa. Protagonisti due stranieri che hanno litigato in strada. Le urla hanno richiamato.