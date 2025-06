Rissa Dumfries-Acuña cosa è successo negli spogliatoi dopo la partita | Una scena patetica La rivalità nata già al Mondiale 2022

Dopo la sfida infuocata tra Inter e River Plate, lo spettacolo non si è fermato sul campo. La rivalità tra Acuña e Dumfries, nata già al Mondiale 2022, si è trasformata in una scena patetica negli spogliatoi, con protagonisti un rincorrersi furioso e aste che piovono dagli spalti. Un episodio che mette in luce quanto questa rivalità sia più di un semplice confronto sportivo: un dramma che continua a infiammare il calcio internazionale.

Fischio finale, Acuña (con altri compagni) rincorre Denzel Dumfries, che però fugge negli spogliatoi con aste e bandiere che piovono dagli spalti, ma senza colpirlo. Una scena vista da tutti alla fine di Inter-River Plate, match vinto 2-0 dalla formazione nerazzurra con gol di Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Il tutto è però proseguito anche negli spogliatoi e non è una novità tra i due protagonisti. Facendo un passo indietro, Acuña e Dumfries furono protagonisti di scene simili anche al Mondiale 2022, quando ai quarti di finale l’Argentina vinse ai calci di rigore contro l’Olanda e tra i due volarono insulti, con Dumfries a rincorrere l’avversario scatenando un po’ di confusione generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rissa Dumfries-Acuña, cosa è successo negli spogliatoi dopo la partita: “Una scena patetica”. La rivalità nata già al Mondiale 2022

