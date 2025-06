Rissa dopo il presidio antidegrado a Piacenza due stranieri feriti Pd | Odio figlio della propaganda

Una sera di tensione e scontri a Piacenza, dove una rissa scoppiata in via IV Novembre ha coinvolto due giovani stranieri rimasti feriti. La vicenda, avvolta nelle polemiche e nel clamore mediatico, mette in luce come eventi simili siano spesso alimentati da un odio figlio della propaganda. Polizia, carabinieri e polizia locale sono al lavoro per chiarire i fatti, mentre le comunitĂ si interrogano sul significato di questa escalation.

Due giovani di origine nordafricana sono rimasti feriti nella serata di martedì 25 giugno in seguito a una violenta rissa avvenuta in via IV Novembre, nella zona tra piazzale Genova e via Tononi, a pochi passi dal centro di Piacenza. Entrambi ventenni, sono stati trasportati all’ospedale con ferite non gravi. Sul caso indagano polizia, carabinieri e polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani si trovavano fermi in auto con alcuni amici davanti a un bar quando sono stati aggrediti da un folto gruppo di persone. Alcuni testimoni riferiscono di una rapina degenerata in rissa, altri parlano invece di una vera e propria spedizione punitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rissa dopo il presidio “antidegrado” a Piacenza, due stranieri feriti. Pd: “Odio figlio della propaganda”

