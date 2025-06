Risolto il guasto al Blocco Operatorio di Ostetricia e Ginecologia | l' attività riprende regolarmente

Buone notizie: il blocco operatorio di ostetricia e ginecologia del Policlinico di Modena è tornato pienamente operativo dopo i lavori di manutenzione straordinaria. L’attività riprende regolarmente, garantendo servizi essenziali per le future mamme e le pazienti. Grazie alla pronta riparazione dell’Unità di Trattamento Aria, l’ospedale conferma il suo impegno nel offrire assistenza sicura e di qualità. La salute delle donne è la nostra priorità!

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena informa che, a seguito della conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria, da oggi il Blocco Operatorio di Ostetricia e Ginecologia al sesto piano del Policlinico è tornato pienamente operativo. Il guasto all’Unità di Trattamento Aria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: guasto - blocco - operatorio - ostetricia

Guasto al Blocco Operatorio di Ostetricia e Ginecologia: sospese temporaneamente alcune attività programmate all’Ospedale di Modena - L’ospedale di Modena si trova costretto a sospendere temporaneamente alcune attività programmate nel reparto di ostetricia e ginecologia a causa di un guasto imprevisto all’Unità di Trattamento Aria del blocco operatorio.

Risolto il guasto al Blocco Operatorio di Ostetricia e Ginecologia: l' attività riprende regolarmente; Policlinico di Modena, risolto il guasto al blocco operatorio di Ostetricia e Ginecologia; Guasto al Blocco Operatorio di Ostetricia e Ginecologia: sospese temporaneamente alcune attività programmate all’Ospedale di Modena.

Sit-in contro il blocco dei ricoveri in Ostetricia a Francavilla Fontana - La Gazzetta del Mezzogiorno - È bufera dopo la decisione della Direzione generale della Asl di Brindisi di procedere, per carenza di personale, al blocco immediato dei ricoveri, fino al 15 maggio ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Si rompono i condizionatori, sala operatoria ferma per tre ore - Il Messaggero - Per un guasto ai condizionatori in quattro sale chirurgiche dell'ospedale san Martino di Genova, gli interventi sono stati rinviati di tre ore. Come scrive ilmessaggero.it