Risiko degli spirits | Campari vende il brand Cinzano al gruppo Caffo

Campari si prepara a rivoluzionare il suo portafoglio con un'importante cessione: il brand Cinzano, simbolo di tradizione italiana, passa al Gruppo Caffo per 100 milioni di euro. Un'operazione strategica che segna una svolta nel panorama delle bevande alcoliche, offrendo nuove opportunità e focus per entrambe le aziende. Simon Hunt, CEO di Campari, sottolinea come questa mossa sia fondamentale per…

Milano – Campari vende il business vermouth e sparkling wine Cinzano al Gruppo Caffo 1915, società italiana – il quartier generale è in Calabria –  produttrice di bevande alcoliche e proprietari, tra gli altri, a del marchio Vecchio Amaro del Capo. La cessione include anche il business di grappa e sparkling wine Frattina. Il corrispettivo totale dell'operazione è pari a 100 milioni di euro. Simon Hunt, ceo di Campari, spiega che “la vendita dei vermouth e sparkling wine Cinzano e Frattina segna un passo fondamentale nella nostra strategia di razionalizzazione del portafoglio attraverso la cessione di brand, consentendo di aumentare il focus commerciale e di marketing sui nostri brand principali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Risiko degli spirits: Campari vende il brand Cinzano al gruppo Caffo

