Riportare la vita nei centri storici dell' Umbria reuperando l’identità urbana il tessuto economico e sociale

Nel cuore dell’Umbria, i centri storici sono tesori di storia e cultura da valorizzare e rigenerare. Ripristinare l’identità urbana, rafforzare il tessuto economico e sociale significa ridare vita e splendore alle nostre città d’arte. Con questa visione nasce Ancestor, il nuovo comparto di Confesercenti Umbria. Ne parliamo con Sergio Giardinieri, coordinatore della segreteria regionale, che ci spiega come questa iniziativa possa trasformare il volto delle nostre comunità, riconquistando il loro ruolo centrale.

