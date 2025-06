Ripartenza Bari Caserta lancia la sfida | Voglio fame e orgoglio Ed è già rivoluzione

La sfida tra Bari e Caserta si accende con la voglia di rivalsa e orgoglio, pronti a scrivere una nuova pagina di storia. Tra novità e rinnovamenti, la squadra si prepara a ricostruire la difesa, puntando su Maita e Benali a centrocampo, con Sibilli rientrante e Tutino in pole position per sorprendere. È tempo di dimostrare che il vero spirito competitivo può fare la differenza in campo.

Ripartenza Bari, Caserta lancia la sfida: Voglio fame e orgoglio. Ed è già rivoluzione.

