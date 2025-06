Riparte lo sportello per migranti

Riparte lo sportello per migranti all’Acli di Vimodrone, un servizio fondamentale che, grazie alla collaborazione con Kayros, offre assistenza e pratiche a oltre il 12% della popolazione locale. Dopo anni di successo, il progetto si rinnova sotto nuove insegne, mantenendo intatto il suo obiettivo: essere un punto di riferimento affidabile durante tutta la permanenza nel territorio. Con questo impegno, si rafforza il cammino verso integrazione e inclusione, pilastri di una comunità più giusta e solidale.

"Integrazione e inclusione", dal successo della Scuola di italiano allo Sportello Immigrati, riaperto all'Acli: "pratiche e assistenza per il 12% della popolazione, servizio indispensabile". Porte aperte dopo anni di collaborazione con Kayros, la comunità di don Claudio Burgio che ha casa a Vimodrone, ora sotto nuove insegne. Ma l'obiettivo è lo stesso: "offrire un punto di riferimento durante la permanenza sul territorio - spiega l'amministrazione - L'iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio dedicato all'ascolto, all'orientamento e ad accompagnare in un'ottica di accoglienza attiva e partecipata".

