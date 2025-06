Riparte il Viaggio in Italia dei giudici costituzionali | due anni di incontri nelle scuole per avvicinare i giovani ai diritti alla Costituzione e alle sentenze che hanno cambiato la storia del Paese

Da settembre, il viaggio dei giudici costituzionali italiani riprende a coinvolgere le giovani generazioni, portando nelle scuole secondarie di II grado incontri ricchi di storia, diritti e diritto. Due anni di incontri mirati a avvicinare i giovani alla Costituzione e alle sentenze che hanno plasmato il nostro Paese rappresentano un nuovo capitolo fondamentale nell’educazione civica italiana, promuovendo consapevolezza e partecipazione democratica tra le future generazioni. Un’occasione unica per conoscere il cuore della nostra democrazia.

Un nuovo capitolo per l’educazione civica italiana si apre a settembre, quando i giudici della Corte costituzionale riprenderanno il loro “Viaggio in Italia” nelle scuole secondarie di II grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

I giudici costituzionali ancora in viaggio nelle scuole - Il "Viaggio in Italia" dei giudici costituzionali nelle scuole secondarie di II grado ripartirà il prossimo settembre e si prolungherà, coprendo due anni scolastici, fino al mese di giugno del 2027. Come scrive ansa.it

